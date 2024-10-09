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السيسي يستقبل الصفدي.. مصر والأردن تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.. وتحذران من خطورة مسار التصعيد العسكري الذي يزيد من تعقيد الموقف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والسفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة.

 

وزير الخارجية الأردني ينقل للرئيس السيسي تحيات عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الأردني نقل للرئيس تحيات شقيقه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الأردن على المستويين الرسمي والشعبي، وسعيهما المشترك للتطوير المستمر لأطر التعاون الثنائي، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

 

مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة، حيث تم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق.

 

 كما تم التشديد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري، الذي يزيد من تعقيد الموقف، ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الاردني بدر عبد العاطي غزة ولبنان

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