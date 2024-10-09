الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قافلة طبية تقدم خدماتها لـ 1382 مواطنًا في ملوي بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية المجانية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة  ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية “بداية” جديدة لبناء إنسان. 

وجاء ذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره.

وكيل وزارة الصحة بالمنيا
 

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية على مدار يومي 7 و8 أكتوبر الجاري بقرية منشأة المغالقة بمركز ملوي. 

 

وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1382 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء إنسان بداية جديدة لبناء الإنسان في المنيا المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

ارتفع عددهم لـ 18 مصابا، ننشر أسماء المصابين في حادث صحراوي المنيا

محافظ المنيا: إزالة 85 حالة تعد على الأرض الزراعية والبناء المخالف

ضبط 247 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا

إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

لقوا مصرعهم في حادث، تشييع جنازة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمنيا

محافظ المنيا: ضبط 228 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

مصرع وإصابة شخصين بحادث دهس قطار لتروسيكل في المنيا

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

زغلول صيام يكتب: تصدق إن منتخب مصر هيلعب مع موريتانيا بعد بكرة؟!

الأهلي يرحب بانتقال القندوسي لهذا النادي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

أليسون بيكر يوجه ضربة موجعة لـ ليفربول

تكليفات رئاسية جديدة لوزير الاتصالات وكبار رجال الدولة

منوعات

المزيد

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 9-10-2024 بالبورصات العالمية

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

تفسير صادم لرؤية الميت مريضا فى المنام

أين يقع البيت المعمور، وما هو البحر المسجور؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية