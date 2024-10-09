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أخبار مصر

تكليفات رئاسية جديدة لوزير الاتصالات وكبار رجال الدولة

اجتماع الرئيس عبد
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس بكر البيومي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح هاني منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

 واطلع الرئيس السيسي على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية في مصر، في إطار تنفيذ المحاور المختلفة لاستراتيجية مصر الرقمية، وللبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البيانات العملاقة في أبريل الماضي.

 وتابع الرئيس في هذا السياق جهود الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية، للاستفادة من التقدم الجاري في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في مصر، وفي ظل ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة وتكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحوسبية، تعظيمًا للمزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد، سواء من حيث توافر البنية التحتية اللازمة التي تم تشييدها على مدار السنوات الماضية، أو من حيث الموقع الجغرافي لمصر، الذي تتقاطع فيه كابلات البيانات والاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، إضافة إلى مرور الغالبية العظمى من إشارات الإنترنت في آسيا وأوروبا عبر مصر، كما شدد على الاستمرار في الاهتمام المكثف ببناء القدرات التقنية للشباب المصري، وإعداد كوادر رقمية قادرة على المنافسة بفعالية في سوق العمل المحلي والعالمي.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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