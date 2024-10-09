الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

اسمه الكابتن، كل ما تريد معرفته عن مسلسل أكرم حسني في رمضان

أكرم حسنى
أكرم حسنى

يخوض الفنان أكرم حسنى السباق الرمضاني المقبل بمسلسل يحمل اسم "الكابتن"، ويتولى مهمة الاخراج معتز التوني، والعمل من انتاج كريم أبو ذكري.
 

ويعتبر هذا التعاون الثالث بين المنتج كريم ابو ذكري ووأكرم حسنى بعد نجاحهما سويًا من قبل في مسلسلي مكتوب عليا في 2022 والوصية في 2018، وجاري حاليًا التحضير للمسلسل الجديد والاتفاق على كافة تفاصيله.

 

مسلسل الكابتن لأكرم حسنى

وأحداث مسلسل الكابتن تدور في إطار كوميدي، ويلعب أكرم حسنى خلاله شخصية رجل اعمال، وكل الحداث في غطار الكوميديا، وتم ترشيح الفنانة هنادي مهنا لتشارك في العمل.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني كان بطولة مسلسل “بابا جه” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا مستحقا جماهيريا إذ دارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول دور الأب وكيف يكون أب صالح لأولاده، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، محمود البزاوي، فريال يوسف.

 

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