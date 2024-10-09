في اليوم العالمي للبريد، 5 أفلام بطلها بوسطجي

يصادف اليوم 9 أكتوبر الاحتفال باليوم العالمي للبريد، وهو اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874 في العاصمة السويسرية برن.

وتم تحديد هذا اليوم العالمي في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في طوكيو، باليابان في عام 1969، ومنذ هذا اليوم ويتشارك العالم أجمع بالاحتفاء به.

ولأن البريد غير حياة البشر وبدل أحوالهم وساهم في الوصل بينهم رغم المسافات، وكان ثورة في عصره لذا فإنه من الطبيعي أن يظهر في السينما، وأن يتم تقديم عدد من النجوم شخصية البوسطجي في عدة أفلام ومن أبرز تلك الأعمال السينمائية التي كان بطلها “بوسطجي” سواء في مصر أو الوطن العربي وأيضًا على المستوى العالمي:

فيلم البوسطجي (1948)

وتدور أحداث هذا الفيلم الذي تم إنتاجه عام 1948 حول بوسطجي يحضر إلى القاهرة في إجازة لزيارة ابنه ويحاول الزواج من راقصة ويكتشف أن ابنه يحب نفس الراقصة ويعمل معها في نفس الكباريه، والفيلم من تأليف وإخراج كامل التلمساني، ومن بطولة محمود شكوكو، رياض القصبجي، سراج منير، هاجر حمدي، عبدالعزيز محمود، محمود المليجي.

فيلم البوسطجي (1968)

هو فيلم مأخوذ عن رواية البوسطجي للكاتب يحيى حقي وسيناريو صبري موسى ودنيا البابا، وحوار صبري علم، وشارك في بطولة “البوسطجي” عدد من النجوم أبرزهم شكري سرحان وزيزي مصطفى وصلاح منصور، وأخرجه حسين كمال، ولقد تم تصنيف الفيلم في المركز الثاني عشر ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد، بينما احتل المركز الخامس والثلاثين في قائمة أهم مئة فيلم عربي حسب استفتاء لنقاد سينمائيين.

ودارت أحداث الفيلم حول البوسطجي عباس “شكري سرحان” الذي ينتقل من القاهرة إلى إحدى قرى محافظة أسيوط لأنه مطلوب منه تولي مسئولية مكتب البريد في القرية، ولكنه بعد المكوث هناك يتلصص على محتوى الرسائل مما يؤدي لأزمات كبيرة.

فيلم موزع البريد

هو عمل من إنتاج عام ١٩٩٤ ومن إخراج مها عرام وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد مصطفى الصواف وبطولة يونس شلبي، إيمان، صبري عبدالمنعم، ضياء الميرغني، نادية شمس الدين، فراس نعناع، وتدور أحداثه حول موزع بريد بسيط يحب عمله ويخلص له، وهو ما يوقعه في عدد من المشكلات لتدخله في بعض الأحيان فيما لا يعنيه، ويستعرض الفيلم الظواهر السلبية في المجتمع بأسلوب ساخر.

الفيلم السوري ساعي البريد

وهو عمل من إنتاج عام 1977، وتدور أحداثه حول سرحان ووليد وهما موظفان يعملان بالبريد ومرتبطان بفتاتين إحداهما كان والدهما يعمل موظف بريد متقاعد ولكنه يرفض زواج ابنته من حبيبها كما يعاني الآخر بسبب رغبة أسرة حبيبته من زواجها برجل ثري، وتحدث العديد من المواقف والمفارقات، والعمل من إخراج سمير الغصيني ومن تأليف وديع يوسف، ومن بطولة وليد توفيق، صباح الجزائري، محمود جبر، نبيلة كرم، كريم أبو شقرا، هاشم قنوع.

الفيلم الأمريكي ساعي البريد The Post Man

هو فيلم أمريكي عرض عام 1997، وهو من إنتاج وإخراج وتمثيل كيفن كوستنر عن الرواية بنفس الاسم الفائزة بأدب الخيال العلمي لديفد برين عام 1985، وينتمي الفيلم لصنف أفلام ما بعد دمار الحضارة الإنسانية، وشارك في بطولة الفيلم ويل باتون، لارنز تيت، أوليفيا وليامز، جيمس روسو، دانيال فون بارجن، توم بيتي، سكوت بيرستو، روبرتا ماكسويل، ماري ستيوارت ماسترسون وجورج واينر.

وتدور أحداث الفيلم في الولايات المتحدة بعد وقوع أحداث عظيمة في العالم أثرت على الحضارة البشرية، وبطل القصة هو أحد الناجين الذي يهرب من جيش أحد أمراء الحرب ويجد نفسه دون قصد شخصية محبوبة تعيد الأمل لتحقيق السلام، حيث يتنكر في زي ساعي البريد ويحمل حقيبة البريد ليبدأ مهمة إلهام الأمل للناجين الذين يعيشون في أمريكا ما بعد الكارثة.