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رياضة

انطلاق بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة والمقامة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وكان الاجتماع الفني للبطولة قد أقيم مساء أمس الثلاثاء بحضور الجنوب إفريقية كارين بيستر الحكم العام للبطولة بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وانطلقت المباريات بخوض الأدوار التمهيدية لمنافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

ومن المنتظر، أن يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أو من ينوب عنه فعاليات حفل الافتتاح إضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، وعدد من قيادات الاتحاد الدولي والأفريقي للعبة.

وتشهد البطولة مشاركة 182 لاعبا ولاعبة يمثلون 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وكان الدكتور علي حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة قد أعلن عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

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