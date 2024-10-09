وزير التنمية المحلية: نعمل على تغيير ثقافة المواطنين للحد من الزيادة السكانية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الأربعاء حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2024 ودورها بالمحافظات في دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، والعمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال،وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى متابعة تنفيذها ومشاركتها في فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

تحسين معدلات النمو والخصائص والتوزيع السكاني

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تمضي قدمًا في دعم تحسين معدلات النمو والخصائص والتوزيع السكاني، وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، مشيرة إلى أن ملف الزيادة السكانية من الملفات المهمة التي تتعاون فيها مواجهتها عدد كبير من الوزارات بالحكومة خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لتلك القضية والسيطرة عليها ليشعر المواطن بمعدلات التنمية التي تحققها الدولة، لافتة إلي ضرورة أن تكون الخطط والبرامج المنفذة والتي تضعها المستويات المركزية بالحكومة تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لمساعدة الدولة في قرارتها وخططها لمواجهة تلك القضية خاصة ما يتعلق بتحديد معدلات الفقر والأمية، لذا تتابع عن كثب جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة وتنسيقها مع الوحدات السكانية المُشكلة بالمحافظات للمساعدة في توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الشأن لتسهيل عملية رصد للمؤشرات والقطاعات التى تحتاج مزيد من الدعم لتحسين مؤشرات الأداء السكاني داخل المحافظات وعمل تقارير للمتابعة الدورية للمؤشرات.

وأشار التقرير الذى تلقته الدكتورة منال عوض عن متابعة أعمال وحدة السكان المركزية خلال شهر سبتمبر 2024 إلى قيامها بتنفيذ 3 زيارات ميدانية لدعم فرق العمل السكانية بوحدات السكان في محافظات الجيزة والفيوم وبورسعيد، حيث عقدت رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة لقاءات مع القيادات المحلية في المحافظات المشار إليها والإطلاع على بعض الأنشطة المحلية فى بعض المناطق بتلك المحافظات والتي تتضمن التمكين الإقتصادي للسيدات فى المناطق الأمنة بديل العشوائيات ومحو الأمية الإلكترونية بين طلبة المدارس، كما تم زيارة مركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم للتعريف بمبادرة الـ 100 يوم "بداية جديدة " فى إطار مبادرة "تحدث معه"، كما تم عقد لقاء مع رئيس مجلس ومدينة بورفؤاد لبحث دعم جهود وحدة السكان بالمدينة وتكثيف فعالياتها ومشاركتها لرفع وعى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، كما تابعت الوحدة مجموعة من الفعاليات المتنوعة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة " بمدرسة يوسف عاشور الابتدائية.

وحدة السكان المركزية

وفيما يتعلق بدعم وبناء قدرات القيادات المحلية، لفت التقرير إلى قيام وحدة السكان المركزية بتنفيذ دورة تدريبية لرفع مهارات القيادات فى مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية لعدد 22 رئيس مركز ونائب رئيس مركز في 17 محافظة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك خلال الفترة 8 وحتى 11 سبتمبر 2024، كما قامت وحدة السكان المركزية بالمشاركة في بإعداد مسودة بعض البروتوكولات التي سيتم توقيعها بين الوزارة وبعض المؤسسات بالدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لدعم التمكين الإقتصادي والشمول المالي للشباب والفتيات فى المناطق الريفية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"، وكذا دعم تنفيذ الإستراتيجية القومية 2030.

وأضاف التقرير أنه تزامنًا مع التحضيرات الجارية لانطلاق المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية المزمع اقامته برعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أكتوبر الشهر الحالى، قامت وحدة السكان المركزية بالوزارة بتقديم الدعم الفني لوحدات السكان بالمحافظات لإعداد عروض تقديمية عن تجاربهم المحلية والمبادرات التي يقومون بها لدعم المبادرات القومية والإستراتيجية القومية للسكان، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع المجلس القومي للسكان للتعرف على المنظومة القومية للإستراتيجيات الوطنية التي يقوم بإعدادها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك تمهيدا لقيام كل وزارة بإدخال الموقف الإجمالي للأنشطة لمتابعة الإنجازات مع تحديد مؤشرات الأداء.