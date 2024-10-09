الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الثانية من برنامج نجوم مصرية «ستارز»

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 أطلقت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، النسخة الثانية من برنامج نجوم مصرية «ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي» STARS: Steps Towards Achieving Real Success، بمحافظة الإسكندرية، والذي تستضيفه كلية التربية بجامعة الإسكندرية على مدار أربعة أيام بدءً من 7 أكتوبر وحتى 10 أكتوبر 2024.

 

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يشارك في هذه النسخة 100 طالب وطالبة من شباب جامعة الإسكندرية من مختلف التخصصات، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات شبابية واعية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة جديدة لتحقيق تغيير مجتمعي إيجابي بما يتماشى مع متطلبات العصر؛ حيث يضم البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى توعية الشباب وتطوير مهاراتهم، تم إعدادها وتجهيزها استنادًا إلى أبرز برامج وخدمات مكتبة الإسكندرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في تلبية احتياجات النشء والشباب من مهارات ومعارف على مدار الأعوام الماضية منذ تأسيسها.
شهدت الافتتاح كلمة الدكتور محمد أنور؛ عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، ومحاضرة تعريفية عن برنامج «ستارز»، وعن أبرز أنشطة مكتبة الإسكندرية لبناء قدرات الشباب قدمتها الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، وتبعها محاضرات وورش عمل اليوم الأول حول التراث والهوية والشخصية المصرية، وأيضًا مواجهة الحروب الإدراكية والتصدي للشائعات.

وتضمن برنامج اليوم الثاني محاضرة وورشة عمل تفاعلية حول موضوع «التنمية المستدامة ووظائف المستقبل»، لمناقشة مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها وتقرير التنمية المستدامة لمصر 2024، وأيضًا شرح للوظائف المستقبلية؛ منها الوظائف الخضراء وأفكار لمشروعات خضراء وكيفية التسويق لها وإعدادها، ثم المهارات اللازمة للوظائف المستقبلية في ضوء تقرير وظائف المستقبل لعام 2040.

ويأتي برنامج «ستارز» كإحدى ثمار التعاون المشترك بين المؤسستين ضمن مبادرة «Agile Youth» لتنمية وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وكان قد تم تدشين البرنامج في أغسطس الماضي احتفالًا باليوم العالمي للشباب لعام 2024. ووفقًا لخطة تنفيذ برنامج «ستارز»، ومن المقرر عقد النسخ القادمة من البرنامج بمحافظات البحيرة والغربية وسوهاج على التوالي.

 

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الاسكندرية مكتبه الإسكندرية بجامعة الاسكندرية

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