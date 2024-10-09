أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجه إلى السعودية اليوم في سياق المشاورات والتنسيق لوقف الإبادة والاعتداءات في غزة ولبنان.

وزير الخارجية الإيراني يزور قطر والسعودية اليوم

وقالت الوزارة الإيرانية في بيانها، إن طهران عازمة على تعزيز العلاقات مع جيرانها لضمان الاستقرار والأمن وتطوير التعاون الاقتصادي.

يأتي ذلك في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن عراقجي سيصل إلى قطر في وقت متأخر اليوم الأربعاء في إطار جولة بدول خليجية.

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