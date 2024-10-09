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أخبار مصر

في مثل هذا اليوم، استشهاد «صبحي مقار» أحد أبطال الكتيبة الآكلة للدبابات

صبحي مقار
صبحي مقار

في مثل هذا اليوم من عام 1973 استشهد أحد أبطال الكتيبة 35 فهد آكلة الدبابات، إنه البطل  صبحي يعقوب مقار، حكمدار صندوق توجيه صاروخ ساجر.

كتيبة آكلة الدبابات

أطلق هذا الاسم على الكتيبة 35 فهد التي كانت مفاجأة حرب أكتوبر والتي كبدت العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في الأفراد والمعدات حيث قامت الكتيبة بتدمير 140 دبابة اسرائيلية خلال معارك أكتوبر تحت قيادة المقدم عبد الجابر والتي أسموها أيضا عفاريت عبد الجابر. 

 يوم استشهاده 

في يوم 9 أكتوبر أثناء قيام البطل بإحدى العمليات استشهد وهو في ميدان القتال وتم إبلاغ  خبر استشهاده لأعز أصدقائه ورفيقه الذي طالما أكلا سويًا في "سرفيس" واحد وناما سويًا في معسكر واحد وبذلا العرق والدم  سويا علي أرض التدريب وفي ميدان المعركة وهو البطل بيومي أحمد عبد العال.

وقتها ثار بيومي ودعا من  الله  عز وجل ألا ينال الشهادة إلا بعد الثأر لصديقة من العدو  وبالفعل وفقه الله من الثأر من العدو الإسرائيلي لزميله ولكافه الشهداء وتمكن من اصطياد وتدمير 18 دبابه بداخل كل واحدة منها 4 أفراد بإجمالي 72 جندي إسرائيلي.

الدبابات المحطمة

 
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العدو الإسرائيلي عدو الإسرائيلى دبابة اسرائيلية حرب أكتوبر نصر أكتوبر المجيد

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