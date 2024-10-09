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اقتصاد

تراجع مؤشر الذهب بالتداولات العالمية؟، الأونصة تلامس 2613 دولارا

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب عالميا، تراجع مؤشر الذهب الفوري بعد الوصول لأعلى مستوياته على الإطلاق، مستقرا عند مستوى 2613.03 دولار للأونصة اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024 بحركة التداولات العالمية.

اقرأ التالي: بعد المكاسب الكبيرة، أين يتجه مؤشر صناديق استثمار الذهب في البورصة؟

 

 

سعر الأونصة بحركة التعاملات

تخطى سعر  السبائك مستوى 2600 دولار للأونصة بحركة التداولات العالمية، متجاوزًا قمته القياسية السابقة المُحقَّقة الشهر الماضي، إذ عززت البيانات المخيبة للآمال في سوق المال  الأمريكى التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات سريعة وأكبر لأسعار الفائدة، خلال الاجتماعات المقبلة حيث  تعتبر تكاليف الاقتراض المنخفضة إيجابية بشكل عام بالنسبة للذهب الذي لا يدر فائدة على حيازته.

اقرأ التالي: حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة بتعاملات نهاية الأسبوع

مؤشر الذهخب - فيتو 

أسعار المعدن الأصفر وارتفاع المخاطر الجيوسياسية

جدير بالذكر أن  سعر المعدن النفيس ارتفع بأكثر من 20% هذا العام وسط تزايد التفاؤل بشأن التيسير النقدي والمشتريات الكبيرة من قبل البنوك المركزية. 

كما أنه شهد زيادةً في الطلب باعتباره أحد الأصول الآمنة بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط وصراع روسيا مع أوكرانيا.

 

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