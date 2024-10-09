ضبط 247 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضبط 247 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار يومين متتاليين.

محافظ المنيا: ضبط 247 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالمنيا





ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.



وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 197 مخالفة في مجال المخابز البلدية (نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – توقف - تصرف وتجميع – عدم وجود شهادة صحية - عدم وجود سجلات – عدم وجود ميزان ) و50 في مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد – صلاحية منتهية ––عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينيين ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

