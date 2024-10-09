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أخبار مصر

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ تجربة إنقاذ عبارة تعرضت للغرق

مركز البحث والإنقاذ
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة " مصر - ١٠"
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نفذ مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع التجربة " مصر -10 " بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية وعدد من ممثلى الوزارات المختصة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

سيناريو واقعى لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق

وتضمنت التجربة تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق وعلى متنها (٢٥٠) فرد من جنسيات مختلفة أثناء إبحارها قبالة السواحل المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر , حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع إشارة إستغاثة من العبارة الجانحة بعد إصطدامها بالشعب المرجانية , وعلى الفور تم الدفع بطائرة من طراز (هل أوجستا) وعدد من القطع البحرية على متنها أطقم البحث والإنقاذ والأطقم الإدارية إلى موقع الحدث للتعامل الفورى مع الحادث بإتباع كافة إجراءات ونظم السلامة العالمية فى مجال البحث والإنقاذ.

 

وتأتى التجربة " مصر-10 " تأكيدًا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من خلال تنفيذ التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة للإطمئنان على مدى سرعة الإستجابة فى مواجهة كافة المخاطر والأزمات التى قد تواجهه الدولة المصرية.

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