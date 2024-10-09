الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

ربع نقل
ربع نقل

أصيب 13 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديد بالقرب من قرية الشيخ حسين التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

إصابة 13 شخصا في حادث سير بملوي 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

لقوا مصرعهم في حادث، تشييع جنازة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمنيا

محافظ المنيا: ضبط 228 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

مصرع وإصابة شخصين بحادث دهس قطار لتروسيكل في المنيا

العثور على رضيع حديث الولادة ملقى بالشارع داخل كرتونة بالمنيا

استئناف الحركة على سكة حديد المنيا عقب إخماد حريق داخل قطار

بسبب حريق "تيل الفرامل" بالقطار الروسي، توقف حركة السكة الحديد في مغاغة

محافظ المنيا يتفقد سير العمل بالمنطقة الصناعية

الأكثر قراءة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

قرارات عاجلة من التعليم لسد عجز المعلمين بالمدارس

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

حقيقة تولي هاني رمزي إدارة التعاقدات بعد اعتذار أمير توفيق

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

منافسة شرسة بين «ماسك» و«إليسون» على لقب أغنى أثرياء العالم (فيديوجراف)

صحيفة أمريكية تزعم: السنوار كلف عناصر حماس بتنفيذ عمليات فدائية

منوعات

المزيد

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

إعصار "ميلتون" يمنع ناسا من إطلاق مسبار إلى قمر المشتري

البرازيل ترفع الحظر عن منصة إكس بعد امتثال ماسك لأوامر المحكمة

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

سعر اليورو اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

منافسة شرسة بين «ماسك» و«إليسون» على لقب أغنى أثرياء العالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أين يقع البيت المعمور، وما هو البحر المسجور؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وما هي أهم الأخطاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية