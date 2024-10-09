إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا
أصيب 13 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديد بالقرب من قرية الشيخ حسين التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.
إصابة 13 شخصا في حادث سير بملوي
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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