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حوادث

تفاصيل التحقيق في مصرع طفل تحت عجلات لودر يقوده مراهق بالجيزة

تحقيق فيتو
تحقيق فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في دهس مراهق يقود لودر طفل أثناء لعبه بدراجته ما أسفر عن مصرعه في الحال، في كرداسة بالجيزة.

 

وأمرت النيابة بحجز المتهم ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات، كما أمرت باستدعاء أهلية الضحية لسماع أقوالهم.

 

وكشفت المعاينة أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 11 سنة، أثناء لعبه بدراجته الهوائية، صدمه لودر يقوده شخص يبلغ من العمر 16 سنة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

 

مصرع طفل تحت عجلات لودر يقوه مراهق بالجيزة

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث ومصرع طفل بكرداسة.

 

 

وتبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 11 سنة، أثناء لعبه بدراجته الهوائية، صدمه لودر يقوده شخص يبلغ من العمر 16 سنة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

 

وتم ضبط السائق، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة كرداسة أمن الجيزة

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