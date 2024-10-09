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رياضة

بعثة يد الزمالك تتوجه للمغرب لخوض منافسات بطولة أفريقيا

يد الزمالك
يد الزمالك

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، القاهرة منذ قليل، متجهة إلى المغرب، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية، التي تحتضنها مدينة العيون، خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الزمالك، على رأس المجموعة الثالثة بجوار فرق "منتدي المغربي، والصداقة الكاميروني، وكريكوس الأثيوبي".

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد، أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".

 الجدير بالذكر، أن الزمالك يتربع على عرش أكثر الأندية تتويجًا باللقب الأفريقي برصيد 12 بطولة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".

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