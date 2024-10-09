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افتتاح معرض "يوم العزة والكرامة" بمتحف المركبات الملكية، تعرف على أهم المقتنيات

المعرض الآثري بمتحف
المعرض الآثري بمتحف المركبات الملكية

افتتح متحف المركبات الملكية معرض مؤقت بعنوان، على هامش الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وينظم المعرض قسمي المعارض المؤقتة والأرشيف بمتحف المركبات الملكية.

معرض العزة والكرامة بمتحف المركبات الملكية


ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المقتنيات الفريدة التي تعرض لأول مرة بمتحف المركبات الملكية وهي عبارة عن غدارة من المعدن الأبيض والخشب صنع عام ١٨٦ وعليها التاج الملكي لإنجلترا، حيث يرجع تاريخ دخول سلاح الغدارة والبنادق لمصر في الحرب العثمانية بقيادة سليم الاول علي الدولة المملوكية في عهد قنصوة الغوري سنة ١٥١٧.

مقتنيات معرض العزة والكرامة بمتحف المركبات الملكية

كما تضمن المعرض عرض مسدس ساقية من المعدن محلى بالذهب، وجهاز الاتصال اللاسلكي وهو عبارة عن جهاز محمول نقال يرسل ويستقبل باتجاهين يستخدم في العمليات الحربية، فضلا عن عرض قطع من الجرائد الأرشيفية الخاصة بالرئيس الراحل محمد انور السادات وهما الجريدة الأولى بخصوص زيارة الرئيس السادات لإسرائيل من أجل سلام دائم (معاهدة السلام)، الجريدة الثانية بخصوص استشهاد بطل الحرب محمد أنور السادات في يوم ذكرى النصر أثناء العرض العسكري (حادثة المنصة) بمدينة نصر بالقاهرة في ٦ اكتوبر ۱۹۸۱م.

 

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