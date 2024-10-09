مكتبة الإسكندرية تنظم حفلا لتخرج طلاب برامج «شباب الصفوة الأفارقة»، 17 أكتوبر
تنظم مكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية الثانية عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج "شباب الصفوة الأفارقة"، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، وذلك الساعة الثانية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024 بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.
ويفتتح الاحتفالية الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، حيث يتخرج حوالي ثلاثمائة طالب أفريقي من الدارسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة، يمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القُمُر وجيبوتي ومصر، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والسفراء والشخصيات العامة.
تهدف برامج "شباب الصفوة الأفارقة" الموجَّهة إلى الطلاب الأفارقة إلى تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين، عن طريق عقد لقاءات أسبوعية بمكتبة الإسكندرية، وتسخير كافة إمكانياتها لدعم وبناء قدراتهم، تأكيدا على دور مصر الريادي بالقارة الأفريقية، ولتبادل المعرفة والخبرات العلمية وترسيخ العلاقات المستقبلية بين هؤلاء الشباب.
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