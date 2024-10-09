تفاصيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.. انتهاء الحفر الأفقي للكابلات استعدادًا لتمريرها تحت البحر الأحمر.. وتشغيل الخط بقدرة 1500 ميجاوات الصيف المقبل

تسارع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خطواتها للانتهاء من تدشين مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذي يهدف الي تبادل القدرات الكهربائية بقدرة 3000 ميجاوات بين أكبر شبكتين في المنطقة العربية، كما يتيح لمصر إمكانية تصدر الطاقة إلي دول الخليج العربي وقارة آسيا .

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيعطي، السبت المقبل، إشارة البدء في مد الكابلات البحرية لنقل الكهرباء، بعد الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه للمواسير التى يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر الأحمر في منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها حيث لا يمكن وضع المواسير بدونها كي لا يتم تدمير الشعب المرجانية.

وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة أكثر من 70%، علي أن تبدأ المرحلة الأولي من المشروع في الدخول للخدمة في مايو للعام المقبل 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، وتبدأ المرحلة الثانية في الدخول للدخول في شهر نوفمبر من نفس العام بقدرة 1500 ميجاوات ليصل أجمالي القدرات الكهربائية المتبادلة إلي 3000 ميجاوات.

مراحل دخول مشروع الربط الكهربائي للخدمة

وقالت المصادر أن المشروع يتكون من 3 محطات تحويل جهد عالي وهم محطة شرق المدينة المنورة ومحطة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومحطة بدر شرق القاهرة، ويربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر.

وبدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تركيب جزء كبير من المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء، حيث يمثل المشروع ارتباطًا قويًا بين أكبر شبكتين كهرباء في المنطقة العربية بإجمالي قدرات 150 الف ميجا وات خاصة أن اجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من اجمالي الطاقة المنتجة بالوطن العربي.



تركيب محول محطة الربط الكهربائي المصري السعودي

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تركيب محول محطة الربط المصري السعودي بمدينة بدر جهد 500 كيلو فولت للمشاركة في بدء أعمال تركيب أول محول بالمحطة، والذى يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويعد هذا المحول هو الأول من نوعه من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية في الشرق الأوسط.

ووجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها لسرعة إنجاز مشروع الربط بين مصر والسعودية، حيث تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء التشغيل في مايو 2025 المقبل كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة وتجنب اللجوء لتخفيف الاحمال.

العوائد الاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

ومن المتوقع أن يحقق المشروع عند تشغيله عددًا من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، كما يتح الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج في المستقبل وذلك ضمن خطوات مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

ويرجع توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل القدرات خلال أوقات الذروة غلي أكتوبر 2021، حيث تبلغ تكلفة المشروع بالكامل مليار و800 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 8 مليار جنيها.

ويتكون المشروع من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.