مستأنف المنصورة تنظر محاكمة أب قتل طفلته بعد وصلة تعذيب
تنظر محكمة استئناف المنصورة اليوم محاكمة الاب المتهم بقتل نجلته سلسبيل لاعتراضه علي خلفة البنات وذلك بعد وصلة ضرب وحرق، بقرية الشبول مركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية.
وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مركز شرطة المنزلة، يفيد بمصرع طفلة علي يد والدها بعد وصلة ضرب وحروق.
واستقبل مستشفى المنزلة الطفلة 'س' عمرها عام ونصف العام جثة هامدة وبها آثار تعذيب مصابة بكدمات وحروق.
وبسؤال الأم اتهمت والدها بالاعتداء عليها بالأيد وتسخين قطعة حديد وضربها ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وتم ضبط المتهم.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتى طلبت انتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن، عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء التحريات، حول ظروف وملابسات الواقعة، والإنتقال للمعاينة، وسؤال والدتها.
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