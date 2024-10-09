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خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

مطار بن جوريون،
مطار بن جوريون، فيتو

انخفضت أعداد الركاب في مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب بنسبة 43% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بعدما دفعت هجمات 7 أكتوبر والصراع اللاحق، شركات الطيران إلى الانسحاب أو تقليص الرحلات الجوية من المطار.

قالت سلطة مطارات البلاد أمس الثلاثاء إن المطار الرئيسي في إسرائيل استقبل 10.85 مليون مسافر دولي بين يناير وسبتمبر، بانخفاض عن 19.01 مليون في عام 2023.

وأضافت أنه نتيجة للخدمات المحدودة التي تقدمها شركات الطيران الأجنبية، يسافر المزيد من الركاب الآن على شركات الطيران الإسرائيلية، والتي شهدت نموًا في الحركة بنسبة تصل إلى 25%.

أوقفت العديد من شركات الطيران مرارًا خدماتها إلى إسرائيل، واستأنفتها في وقت قصير منذ هجمات 7 أكتوبر والحرب التي تلت ذلك في غزة. ومع تصاعد الصراع الآن ليشمل لبنان المجاور، كان هناك المزيد من الاضطراب في الحركة الجوية في المنطقة.

أوصت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بأن تتجنب الطائرات التجارية المجال الجوي الإسرائيلي واللبناني، مما دفع عددًا من شركات الطيران إلى التوقف عن الطيران إلى كلا البلدين.

وتضطر شركات الطيران التي تحلق فوق المنطقة أيضًا إلى اتخاذ مسارات أكثر التفافًا عبر المجال الجوي المصري والسعودي لتجنب نقاط الاشتعال المحتملة.

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