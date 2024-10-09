عدلي القيعي: صفقة ضم جلبيرتو وإفلينو كانت الأصعب في مشواري مع الأهلي

قال عدلي القيعي إن التعاقد مع اللاعبين على أيامي كان أسهل من الآن كثيرًا، خاصة أن السرية في التفاوض حاليًّا لم تكن أمرًا سهلًا في ظل التطور التكنولوجي وشبكة الإنترنت، وبالتالي فإن مهمة أمير توفيق كانت أصعب مني كثيرًا.

صفقة ضم جلبيرتو وإفيلينو

وتابع عدلي القيعي في تصريحات مع أحمد شوبير في برنامج حارس الأهلي، أن صفقة ضم جلبيرتو وإفيلينو كانت من أصعب الصفقات التي واجهتها في عملي مع الأهلي بسبب وكيل الثنائي الأنجولي وكان يدعة ماري، لأن كان طماعا ويرغب في الحصول على أعلى سعر في اللاعبين، وفي النهاية نجحت في ضم جلبيرتو وإفيلينو بمبلغ كبير وصلت قيمته مليون و350 ألف دولار.

صفقة أمادو فلافيو

وتحدث عدلي القيعي عن صفقة ضم فلافيو، مؤكدا أن صفقته إنتهت في يوم وكلفت الأهلي 200 ألف دولار لنادي بيترو أتليتكو و70 ألف دولار لفلافيو راتب سنوي، وبعدها تم بيع فلافيو بـ3 مليون إسترليني إلا ربع في صفقة قياسية للأهلي من حيث المكسب.

صفقة ضم فيليكس

وقال القيعى إن صفقة فيليكس أبواجي المهاجم الغاني الشهير كلفت الأهلي 45 ألف دولار، وراتب شهري للاعب 500 دولار، وتم بيعه في النهاية بمليون دولار.