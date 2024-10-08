التموين تحذر شركات السكر والزيت والأرز من إخفاء السلع عن الجمهور

حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة لسبع سلع إستراتيجية إخفائها عن البيع للجمهور.

وجاءت السلع كالآتي: زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

وألزمت وزارة التموين الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة لتلك السلع، بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات للسلع المذكورة، ونوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع.

كما ألزمت وزارة التموين الشركات بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الإنتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.

على أن تلتزم مديريات التموين بإخطار وزارة التموين بهذه البيانات.

وتقوم وزارة التموين بإخطار مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات بهذه البيانات.

وحذرت وزارة التموين الشركات التلاعب بأي من نصوص القرارات السابقة، ومن يخالفها يتعرض للعقوبة وفقًا للقانون المعمول به في هذا الشأن.