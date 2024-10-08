القومي للاتصالات يكشف موعد بدء تشغيل خدمات الجيل الخامس
كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات، عن موعد بدء التطبيق التجاري لـخدمات الجيل الخامس لشركات الاتصالات.
أهمية خدمات الجيل الخامس للاتصالات
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن خدمات الجيل الخامس تمثل تطورًا كبيرًا في سرعة نقل البيانات والإنترنت، حيث أن زمن الاستجابة يكون قصير جدًّا في خدمات الجيل الخامس.
التطبيق التجاري لخدمات الجيل الخامس
ولفت إلي أن التشغيل التجريبي لخدمات الجيل الخامس لشركات الاتصالات سيكون خلال شهرين الي 3 أشهر، مؤكدًا بدء التطبيق التجاري لخدمات الجيل الخامس خلال 6 أشهر من الآن.
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