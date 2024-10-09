معلومات الوزراء يكشف حجم استثمارات أول مصنع لتدوير مخلفات الأرز (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا بعنوان (351 مليون يورو حجم استثمارات أول مصنع لتدوير مخلفات الأرز سيتم افتتاحه قريبا بمحافظة البحيرة).

افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، البدء الفعلي للاستثمار في المخلفات بمختلف أنواعها، كالطبية والبلدية والزيوت المستعملة والزراعية، مسترشدة بعدد من نماذج الاستثمار في المخلفات الزراعية ومنها افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز قريبًا في البحيرة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، باستثمارات تصل إلى 351 مليون يورو.

حيث بدأ العمل عليه منذ 3 سنوات وبدأ التشغيل التجريبي له قريبًا، كما يتم العمل على إقامة مصنع لتدوير مخلفات النخيل بالتعاون مع الجانب الإماراتي، ومصنع آخر بالتعاون مع وزارة البترول باستثمارات 150 مليون دولار لتدوير الزيوت المستعملة إلى وقود للطائرات.

