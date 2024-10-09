الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معلومات الوزراء يكشف حجم استثمارات أول مصنع لتدوير مخلفات الأرز (إنفوجراف)

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا بعنوان (351 مليون يورو حجم استثمارات أول مصنع لتدوير مخلفات الأرز سيتم افتتاحه قريبا بمحافظة البحيرة).

 

افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، البدء الفعلي للاستثمار في المخلفات بمختلف أنواعها، كالطبية والبلدية والزيوت المستعملة والزراعية، مسترشدة بعدد من نماذج الاستثمار في المخلفات الزراعية ومنها افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز قريبًا في البحيرة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، باستثمارات تصل إلى 351 مليون يورو.

 

حيث بدأ العمل عليه منذ 3 سنوات وبدأ التشغيل التجريبي له قريبًا، كما يتم العمل على إقامة مصنع لتدوير مخلفات النخيل بالتعاون مع الجانب الإماراتي، ومصنع آخر بالتعاون مع وزارة البترول باستثمارات 150 مليون دولار لتدوير الزيوت المستعملة إلى وقود للطائرات.
 

May be an image of one or more people and text

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء مصنع لتدوير مخلفات الأرز حجم استثمارات أول مصنع لتدوير مخلفات الأرز محافظة البحيرة

مواد متعلقة

معلومات الوزراء تكشف حجم السياحة الدولية بعد جائحة كوروتا (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء": إنشاء مصنع الضفائر الكهربائية في الروبيكي (إنفوجراف)

معلومات الوزراء يكشف الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري (إنفوجراف)

بالأرقام، معلومات الوزراء يبرز حجم الاستثمارات العربية المباشرة بمصر خلال 9 أشهر

الأكثر قراءة

هل تخلى حزب الله عن غزة مقابل وقف إطلاق النار في لبنان؟ مسؤول لبناني يفجر مفاجأة

الأرصاد الجوية: كارثة تهدد ولاية فلوريدا والسبب إعصار ميلتون

مصطفى الفقي يكشف مشكلة العرب مع ترامب حال فاز في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

القومي للاتصالات يكشف موعد بدء تشغيل خدمات الجيل الخامس

جلسة المواجهة، اليوم، فصل جديد في محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب

عدلي القيعي: تم استغلال قندوسي لإثارة الأزمات وهذه مستجدات تجنيس علي معلول

عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي مرشح لعضوية اتحاد الكرة

اليوم، أمن الزاوية يرحل الفنان طارق ريحان لنيابة وسط القاهرة للتحقيق معه

منوعات

المزيد

بتهمة الإضرار بالصحة العقلية، 14 ولاية أمريكية تقاضي تيك توك

نوع نادر من العث يسافر لأكثر من 7 آلاف كيلومتر

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية