"معلومات الوزراء" ينشر إنفوجرافا عن أبرز تصريحات الرئيس السيسي

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا (لأبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم).

تصريحات الرئيس السيسي خلال حضور اصطفاف تفتيش حرب للفرقة السادسة المدرعة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القوات المسلحة المصرية هي قوة رشيدة وجزء من الشعب المصري، كما تستهدف الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية حدودها.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضور اصطفاف تفتيش حرب للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، على حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش داخل دولة مستقلة.