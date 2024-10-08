الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

"معلومات الوزراء" ينشر إنفوجرافا عن أبرز تصريحات الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا (لأبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم).

تصريحات الرئيس السيسي خلال حضور اصطفاف تفتيش حرب للفرقة السادسة المدرعة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القوات المسلحة المصرية هي قوة رشيدة وجزء من الشعب المصري، كما تستهدف الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية حدودها.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضور اصطفاف تفتيش حرب للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، على حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش داخل دولة مستقلة.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎لا نملك أجندة خفية.. الرئيس السيسي: عقيدة القوات المسلحة هي الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية حدودها بعد 51 سنة ثبتت رؤية القيادة المصرية التي تجاوزت عصرها السلام خيار استراتيجي لمصر ولا نملك أجندة خفية ضد أحد عقيدة القوات المسلحة هي الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية حدودها. أشكر القوات المسلحة على وطنيتهم وجاهزيتهم وعقيدتهم المخلصة.لوطنهم. هدفنا أن نعيش في سلام داخل حدودنا. القوات المسلحة هي قوة رشيدة وجزء من.الشعب WWW.IDSC.GOV.EG المصدر: رناسة الجمهورية. GrO0O00G‎"‎‎
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