الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بمشاركة 33 دولة، انطلاق بطولة العالم لـ"البياثل والترياثل" ببورسعيد "صور"

وزير الرياضة خلال
وزير الرياضة خلال المؤتمر، فيتو

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محمد حبشي، محافظ بورسعيد، مؤتمرًا صحفيًّا، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية العربية ببورفؤاد في محافظة بورسعيد، وذلك لإعلان بطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، وبطولة العالم لـ"الليزر - رن" لذوي الهمم.

 وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لبطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، فيتو

جاء ذلك بحضور النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور  إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس وليد خليل، رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث.

 

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لبطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، فيتو

وتشمل البطولة ألعاب: (الجرى والسباحة للشواطئ والرماية بالليزر، وسلاح الشيش المبارزة، اللياقة البدنية، وبديل الفروسية)، ويشارك خلال فعالياتها التي تبدأ في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، أكثر من 600 متسابق يمثلون 33 دولة وهي: البرازيل، وبوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، کازاخستان، الكويت، لاتلفيا، مالي، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، السعودية، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، تایلاند، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لبطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد العربي للخماسي الحديث الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

مواد متعلقة

وزير الشباب والرياضة يبحث تطوير المنشآت والفرص الاستثمارية مع مديري المديريات

الأكثر قراءة

بعد مكالمة محمد رمضان وفاروق، تطورات جديدة في أزمة حكام السوبر المصري

الأرصاد الجوية: كارثة تهدد ولاية فلوريدا والسبب إعصار ميلتون

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

مختار مختار: الأهلي يستعد لإبرام صفقتين أحدهما أجنبية، ويوجه رسالة لإمام عاشور

عدلي القيعي يكشف حقيقة استقالته من رئاسة شركة الكرة بالأهلي

القومي للاتصالات يكشف موعد بدء تشغيل خدمات الجيل الخامس

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

محمد عبد الجليل يكتب: ألووو ألووو، الرادار اختفى يا فندم، صرخة عسكري المرور تكشف أغرب واقعة سرقة بالجيزة.. السائقون: من النهاردة مفيش مخالفات.. والسوشيال ميديا تقود إلى القبض على المتهم

منوعات

المزيد

نوع نادر من العث يسافر لأكثر من 7 آلاف كيلومتر

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بحدوث كثير من المشكلات والأزمات

لماذا يحرص اليهود على الحياة أكثر من المشركين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية