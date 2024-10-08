بمشاركة 33 دولة، انطلاق بطولة العالم لـ"البياثل والترياثل" ببورسعيد "صور"

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محمد حبشي، محافظ بورسعيد، مؤتمرًا صحفيًّا، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية العربية ببورفؤاد في محافظة بورسعيد، وذلك لإعلان بطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، وبطولة العالم لـ"الليزر - رن" لذوي الهمم.

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لبطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، فيتو

جاء ذلك بحضور النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس وليد خليل، رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث.

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لبطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، فيتو

وتشمل البطولة ألعاب: (الجرى والسباحة للشواطئ والرماية بالليزر، وسلاح الشيش المبارزة، اللياقة البدنية، وبديل الفروسية)، ويشارك خلال فعالياتها التي تبدأ في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، أكثر من 600 متسابق يمثلون 33 دولة وهي: البرازيل، وبوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، کازاخستان، الكويت، لاتلفيا، مالي، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، السعودية، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، تایلاند، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لبطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، فيتو