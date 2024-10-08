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أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الأربعاء 09-10-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة  غدا،  و من المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدًا الأربعاء 09-10-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا الأربعاء 9-10-2024 بوادي النطرون

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة فى أخره  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

 

القاهرة: الصغرى   23 والعظمى 32

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 31

بنها: الصغرى 23 والعظمى  32

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 28

العلمين الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 29

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 28

سيوة: الصغرى 22   والعظمى 33

كاترين الصغرى 13 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 29

الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى  34

السويس: الصغرى 21 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34

الفيوم: الصغرى 21 والعظمى 33

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 34

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 35

سوهاج الصغرى  20 والعظمى 36

الأقصر الصغرى 22  والعظمى 37

أسوان: الصغرى 22 والعظمى 38

 

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