الصحفيين تعرض فيلم المسافة صفر الذي يجسد معاناة الزملاء الفلسطينيين (فيديو)

عرضت نقابة الصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، فيلم "من المسافة صفر" عن الانتهاكات في حق الصحافة الفلسطينية، وذلك ضمن فعاليات اليوم التضامني مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وبالتزامن مع ذكرى مرور ٥١ عامًا على انتصار أكتوبر وعام على طوفان الأقصى.

فيلم من المسافة صفر

ويتحدث الفيلم عن المعاناة والمعوقات، التي يواجهها الصحفيون في فلسطين عامة، وغزة بشكل خاص، وذلك بدايةً من استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مرورًا بحرب غزة، انتهاءً برسالة من أطفال غزة تحمل الرسالة أصغر صحفية في قطاع غزة لمى الجاموسي.

والفيلم من كتابة وإعداد: أحمد محمود السيد، وإخراج ومونتاج: محمد أشرف شعبان.

يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني

وتنظم نقابة الصحفيين يومًا احتفاليًّا وتضامنيًّا اليوم الثلاثاء بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان.. عام على العدوان الصهيوني على غزة".

وشهد اليوم عدة فعاليات لإحياء الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، وذكرى مرور عام على "طوفان الأقصى"، والعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، وكذلك تكريمًا للصحافة الفلسطينية، التي كانت هدفًا لجرائم الإبادة خلال العام الماضي.