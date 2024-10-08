لقوا مصرعهم في حادث، تشييع جنازة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمنيا
شييع أهالي قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، جنازة 5 أشخاص من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين نقل وربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة بني سويف.
وقد شارك الآلاف من أهالي قرية دلجا في جنازة 5 أشخاص من أسرة واحدة، قبل أن يتم دفنهم في مقابر العائلة بالقرية.
فيما سيطرت حالة من الحزن على أهالي الضحايا خلال مراسم تشييع جنازتهم مساء اليوم.
وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، نتج عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 أخرين.
تم نقل المصابين إلى المستشفي وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.