لقوا مصرعهم في حادث، تشييع جنازة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمنيا

شييع أهالي قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، جنازة 5 أشخاص من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين نقل وربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة بني سويف.

أهالي المنيا يشيعون جنازة 5 أشخاص من أسرة واحدة توفوا في حادث بني سويف

وقد شارك الآلاف من أهالي قرية دلجا في جنازة 5 أشخاص من أسرة واحدة، قبل أن يتم دفنهم في مقابر العائلة بالقرية.

فيما سيطرت حالة من الحزن على أهالي الضحايا خلال مراسم تشييع جنازتهم مساء اليوم.

أهالي المنيا يشيعون جنازة 5 أشخاص من أسرة واحدة توفوا في حادث بني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، نتج عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 أخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفي وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.