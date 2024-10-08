حبس عاطل وزوجته عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الهيروين بأوسيم

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل وزوجته، عثر بحوزتهما علي كمية كبيرة من جوهر مخدر الهيروين وسلاح ناري بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهما "15 أسطوانة لمخدر الهيروين، 10 لفافات لذات المخدر، سلاح ناري، هاتف محمول، مبلغ مالي"، وأن المواد المخدرة يستخدمونها في الاتجار، متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

القبض علي المتهمين بالجيزة

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة.



وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "15 أسطوانة لمخدر الهيروين، 10 لفافات لذات المخدر، سلاح ناري، هاتف محمول، مبلغ مالي" جري اقتيادهما إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.