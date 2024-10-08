الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل وزوجته عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الهيروين بأوسيم

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل وزوجته، عثر بحوزتهما علي كمية كبيرة من جوهر مخدر الهيروين وسلاح ناري بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهما "15 أسطوانة لمخدر الهيروين، 10 لفافات لذات المخدر، سلاح ناري، هاتف محمول، مبلغ مالي"، وأن المواد المخدرة يستخدمونها في الاتجار، متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

 

القبض علي المتهمين بالجيزة 

 

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة.


وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "15 أسطوانة لمخدر الهيروين، 10 لفافات لذات المخدر، سلاح ناري، هاتف محمول، مبلغ مالي" جري اقتيادهما إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أوسيم أمن الجيزة نيابة الجيزة مخدر الهيروين

الأكثر قراءة

هل تفكر في شراء حصة بمنجم السكري؟ الرد مفاجأة من نجيب ساويرس

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

لإحالته للنيابة غدا، ترحيل الفنان طارق ريحان إلى قسم الزاوية الحمراء

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

القبض على مسن وزوجته بتهمة خطف وقتل الطفلة سجدة في النهضة

الكاف يوقع عقوبة علي الأهلي بسبب الجماهير، تعرف على التفاصيل

منوعات

المزيد

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية