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رياضة

بسبب ضغط المباريات، نجم ليفربول يدعم إضراب اللاعبين

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

انضم الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، لقائمة اللاعبين المنتقدين لجدول المباريات المزدحم.

وحذر الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الشهر الماضي، من إمكانية توقف لاعبي كرة القدم عن خوض المباريات، إذا لم يتحسن الوضع.

وتعرض رودري لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي أنهت موسمه بعد وقت قصير من الإدلاء بهذه التصريحات.

وقال كوناتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إذا استمرت هذه الديناميكية وقرر اللاعبون ضرب قبضاتهم على الطاولة (الاحتجاج)، فإننا جميعا في هذا معا".

وأضاف: "إذا كانت هناك حركة غدا ستؤدي إلى التفاهم، فسأكون جزءا منها، وأعتقد أن جميع اللاعبين سيتبعون نفس النهج".

مسابقات الأندية الأوروبية

وتم توسيع مسابقات الأندية الأوروبية الثلاث إلى 36 فريقا هذا الموسم، وأوضح اتحاد لاعبي كرة القدم العالمي "فيفبرو" في يوليو الماضي، إنه سيتقدم بشكوى إلى الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن تقويم المباريات الدولية للفيفا.

وسجلت إنجلترا أعلى عدد من المباريات المحلية المتتالية، برصيد 87 مباراة، بين الدوريات الأوروبية الكبرى الموسم الماضي، حيث بلغ متوسط وقت التعافي بين المباريات في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 67.3 ساعة.

واختتم: "إنه موضوع لا ينبغي إهماله، لقد سمعت أن بعض الأندية تفضل ألا ينضم لاعبوها إلى المنتخبات الوطنية، لكن عليك أن تفهم ذلك أيضا، فهناك الكثير من المباريات، اللاعبون يتقاضون رواتبهم من النادي، حتى لو كانت المنتخبات الوطنية بنفس الأهمية".

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