الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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سياسة

نقابة الصحفيين تكرم ٧ من المحررين العسكريين الذين المشاركين في تغطية حرب أكتوبر (صور)

تكريم المحررين العسكريين
تكريم المحررين العسكريين المشاركين في حرب أكتوبر، فيتو

كرمت  نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء 7 من كبار المحررين العسكريين، الذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر، وذلك خلال اليوم الاحتفالي والتضامني، الذي نظمت النقابة بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان، عام على العدوان الصهيوني على غزة"، بمناسبة الذكرى "51" لانتصار أكتوبر، ومرور عام على طوفان الأقصى والعدوان على غزة.
 

إبراهيم حسن مخلوف

عمل مصورًا صحفيًا بمجلة "القوات المسلحة"، وذلك أثناء فترة تجنيده من 1957م حتى منتصف 1962م، قام خلالها بتغطية جميع المناورات الحربية ولقاءات الجيش، في عام 1962م كان يقوم بتغطية أحداث القوات المسلحة، وفى عام 1967م، كان يتابع التغطية الحربية بمطار كسفريت يوم 5 يونيو، كما قام بتغطية حرب الاستنزاف في مدينة السويس، وقام بتصوير أحداث حرب أكتوبر 73 منذ يوم 8 أكتوبر.


فاروق عبد المنعم

شارك برتبة رائد بحري في تدريبات وزيارات الأسطول خارج مصر، وكان مؤسس رابطة المحاربين. 

سيد الهادي

شارك في تغطية حرب الاستنزاف مع الزميل المرحوم الصحفي محمد جبر.
عبده مباشر

تطوع في كتائب الفدائيين عام 1951م، لطرد الاحتلال الإنجليزي من مصر، وانضم لقوات الحرس الوطني والمقاومة الشعبية بعد نكسة 1967م، وكان عضوًا مشاركًا في المجموعة 39 قتال، التي تخصصت في ضرب خطوط العدو بقيادة البطل إبراهيم الرفاعي، وبتكليف من قوات الكوماندوز المصرية.

ونجح باقتدار في إجادة اللغتين الإنجليزية والعبرية، وحصل على درجة الماجستير في رسالة عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كما حصل على نوط الواجب العسكري، ووسام العلم اليوجوسلافي، وميدالية النصر من الجيش الثالث، ودرع الشجاعة من الجيش الثاني، كما أنه أول مدني يلتحق بقوات الصاعقة والاستطلاع، ودرس بكلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

محمد عبد المنعم

عمل كاتبًا ومحللًا عسكريًا ورئيسًا للقسم العسكري بـ"الأهرام" لأكثر من 20 سنة، وكان عضوًا في مركز عمليات قوات الدفاع الجوي، شارك في حرب الاستنزاف، ثم عاد لـ"الأهرام"، ثم استدعى للخدمة ليشارك برتبة رائد في حرب أكتوبر.

محمد القيعي

حصل على العديد من الجوائز منها، درع التفوق العسكري في حرب أكتوبر 1973م، ثم شهادة التفوق العسكري في حرب الخليج 1992م.

 عبد الله حسن

التحق فور تخرجه في الجامعة بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية، حيث شارك في معارك حرب أكتوبر المجيدة عام 1973م، بدأ عمله محررًا عسكريًا، حيث قام بتغطية انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق حقول بترول بلاعيم، وأبو رديس بسيناء تنفيذًا لاتفاقيتي فك الاشتباك الأولى والثانية، كما قام بتغطية انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء حتى خط العريش رأس محمد؛ تنفيذًا لاتفاقية كامب ديفيد.

يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني 

وتنظم نقابة الصحفيين يومًا احتفاليًّا وتضامنيًّا اليوم الثلاثاء  بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان.. عام على العدوان الصهيوني على غزة".

ويشهد اليوم عدة فعاليات لإحياء الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، وذكرى مرور عام على "طوفان الأقصى"، والعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، وكذلك تكريمًا للصحافة الفلسطينية، التي كانت هدفًا لجرائم الإبادة خلال العام الماضي.

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تكريم المحررين العسكرين المشاركين في حرب أكتوبر نقابة الصحفيين أبناء الصحفيين

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