التصريح بدفن جثة فني لحام لقي مصرعه أثناء عمله

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة فني لحام لقي مصرعه إثر سقوطه أثناء عمله أعلى قطعة خرسانية بمحور عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وكشفت المعاينة أن عامل فني لحام أثناء عمله، وتواجده أعلى قطعة خرسانية اختل توازنه، وسقط ليلقي مصرعه في الحال.

مصرع عامل في الجيزة

تلقى الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط عامل من أعلى محور عمرو بن العاص بدائرة القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.