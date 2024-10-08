بعد أنباء رحيله، العين الإماراتي يحسم مصير مدربه قبل مواجهة الأهلي بالانتركونتيننتال

حسم مسئولو نادي العين الإماراتي، مصير الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق، بعد أنباء رحيله قبل مواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتننتال، يوم 29 أكتوبر الحالي على ملعب استاد القاهرة.

وكانت تقارير صحفية قد انتشرت في الفترة الأخيرة بشأن وجود اتجاه لدى مسؤولي العين لتغيير المدير الفني الأرجنتيني.‏

وأفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن مصادر وثيقة بنادي العين نفت وجود أي نية لتغيير الأرجنتيني كريسبو مدرب الفريق، وأن هناك تأكيد على تمسك الإدارة بالاستقرار الفني للعين الإماراتي.

وكان العين قد نجح في سحق منافسه أوكلاند بالدور التمهيدي للبطولة بسداسية مقابل هدفين، ليصعد لمواجهة الأهلي بطل قارة إفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي.

فيما أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُخطره فيه بحصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور السعة الكاملة لأستاد القاهرة في مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس العالم الأنتر كونتيننتال.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " وجاء خطاب الأهلي ردًا على خطاب الفيفا الذي طلب فيه ضرورة حضور السعة الكاملة للإستاد في هذه المباراة من أجل إنجاحها وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مشجع لمباراة العين وهو ما يعني تقريبا السعة الكاملة لأن هناك مدرج الدرجة الأولى يمين يكون مغلقا بشكل دائم.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وقال خالد مرتجي عبر قناة الأهلي، إنه تم عقد اجتماع أمني للمباراة من أجل تحديد أعداد الجماهير بشكل رسمي، موضحًا أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف مشجع.

وأشار إلى أن العين سيحصل على النسبة المحددة له من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، بجانب أن النادي الإماراتي طلب الحصول على ألف دعوة لجماهيره بمقابل مالي.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وأكد مرتجي أن أسعار التذاكر ستبدأ بمائة جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة، وتصل إلى 1500 جنيه للدرجة الأولى.

وأوضح أن الاستعدادات لم تبدأ بعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.