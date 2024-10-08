الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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سياسة

البلشي: كل أشكال الظلم التي شاهدناها في 8 عقود جُسدت خلال عام بغزة (فيديو)

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم هو إحياءً  لقيمة النصر وقدرة الشعوب على المقاومة، وإحياء لمعركة مستمرة منذ ٥١ عامًا  ضد عدو واحد، وهو إعلان أيضًا للتضامن مع كل الشعوب التي تقاوم في كل بقاع الأرض.

وأضاف البلشي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي تعقده النقابة مساء اليوم الثلاثاء، تضامنًا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، اليوم الذكرى ٥١ لنصر أكتوبر وذكرى عام على طوفان الأقصى، فألف تحية من مصر أكتوبر إلى  المقاومة في فلسطين ولبنان وكل المنطقة العربية.

 

١٩ عامًا من حصار غزة

وتابع: اليوم  فاض الكيل بسكان غزة، بعد ١٩ عامًا من الحصار الصهيوني، وخمس حروب طاحنة،  منذ ٢٠٠٨ وحتى ٢٠٢٤، وبالتالي ما حدث في ٧ أكتوبر هو إعلان أن غزة ما زالت قادرة على المقاومة وأن الشعوب تظل تقاوم من أجل الحرية.

واستطرد:"  ٥١ عاما من النصر وعام  يمر من العدوان المستمر، عام من العقاب الجماعي على لحظة مقاومة، عام يمر في تجسيد كل أشكال الظلم الذي شهده التاريخ في العقود الثمانية جُسد في ٣٦٥ يوم، نتج عنه أكثر ٤٢ ألف شهيد، الأرقام كثيرة ومتداخلة ومتضاربة ولكن لا شيء يعبر عن حجم المأساة على الأرض". 

 

يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني 

وتنظم نقابة الصحفيين يومًا احتفاليًّا وتضامنيًّا اليوم الثلاثاء  بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان.. عام على العدوان الصهيوني على غزة".

ويشهد اليوم عدة فعاليات لإحياء الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، وذكرى مرور عام على "طوفان الأقصى"، والعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، وكذلك تكريمًا للصحافة الفلسطينية، التي كانت هدفًا لجرائم الإبادة خلال العام الماضي.

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