جيش الاحتلال يعلن إصابة 50 جنديا برصاص حزب الله

دارت اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في منطقة اللبونية الحدودية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 50 جنديا.

وجاء في بيان "حزب الله": "لدى تقدّم قوة للعدو الصهيوني عند الساعة 2:00 من فجر اليوم الثلاثاء باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع".

إعلام إسرائيلي: 25 صاروخا أطلقت باتجاه الجليل الأعلى

قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه جرى رصد نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتم اعتراض بعضها.

كما أعلن الجيش الاسرائيلي أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه رأس الناقورة مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.

حزب الله يقصف قوة إسرائيلية بمنطقة اللبونة الحدودية

قال حزب الله اللبناني إنه قصف قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه منطقة اللبونة الحدودية وحقق إصابات مؤكدة وأجبرها على التراجع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 48 جنديًا بينهم 7 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان لـ طوفان الأقصى آثار اقتصادية سلبية مباشرة على إسرائيل من اليوم الأول، فقد تراجعت قيمة العملة الإسرائيلية، وكذلك انخفضت البورصة بصورة ملحوظة بسبب هروب الكثير من المستثمرين الأجانب.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة العملة الإسرائيلية تراجعت بنسبة 5% على الرغم من ضخ البنك المركزي الإسرائيلي قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وقد أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبي.