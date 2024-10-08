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محافظات

ختام فعاليات مسابقة السباحة بنادى الفتيات في قنا

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

اختتم نادى فتيات قنا فعاليات مسابقة السباحة من عمر 8  إلي 16 عاما خلال موسم صيف 2024، تحت إشراف اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة قنا، رئيس مجلس أمناء نادى فتيات بقنا، وبحضور الدكتورة أسماء أحمد حسين أمين الصندوق، والمهندسة فاطمة محمد حسن عضو مجلس الأمناء، والدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وكريمة فاروق محمد المدير التنفيذى لنادى الفتيات وعدد من الشخصيات العامة.

ممارسة رياضة السباحة للفتيات

ومن جانبه أكد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، على أهمية  ممارسة رياضة السباحة للفتيات، مثمنا دور مجلس أمناء نادي الفتيات ما كان له الأثر في نجاح  الموسم الصيفي هذا العام، مقدما الشكر  للمدربين والمشرفين بالنادى لما بذلوه من جهد متميز، مشيدًا بمستوى الإقبال على نشاط السباحة، وتنظيم المسابقات الرياضية.

وأضافت المدير التنفيذى لنادى الفتيات، بأن عدد المشاركات فى السباق 65 متسابقة علي مجموعتين،  وأن التدريبات أقيمت تحت إشراف مدربين متخصصين.

نادي فتيات قنا

يذكر أن نادى فتيات قنا هو أول ناد مخصص للفتيات والسيدات في صعيد مصر مزود بحمام سباحة، وملعب خماسي وقاعة مؤتمرات مكيفة بالإضافة إلى مكتبة، كما يقدم النادي العديد من الأنشطة الاجتماعية والرياضية مثل السباحة، والجيم، وأيروبيكس، وزومبا، وباليه، وكاراتيه، وجمباز، وكرة سلة.

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