الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كيف منح القانون الفلاح امتيازات كبرى في الرسوم المتعلقة بمجالات عمله؟

أحد الفلاحين، فيتو
أحد الفلاحين، فيتو

منح قانون الري والموارد المائية الفلاح المصري عددا من المزايا للنهوض بالزراعة المصرية، ويلزم ذلك توفير استقرار ورفاهية للعموم الفقري لها، لذا وفر له عددا من التخفيضات غير المسبوقة في المجالات التي ترصدها فيتو على النحو التالي. 
 

مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية

 


1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.


2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.


3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

 

الرسوم الجديدة على الفلاح لـ حفر البئر الجوفي 


4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.


5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.


6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

الفلاح الزراعة المصرية قانون الري والموارد المائية قانون الري الة رفع المياة مجري نهر النيل

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

الأهلي يرحب بانتقال القندوسي لهذا النادي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

زغلول صيام يكتب: تصدق إن منتخب مصر هيلعب مع موريتانيا بعد بكرة؟!

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

تكليفات رئاسية جديدة لوزير الاتصالات وكبار رجال الدولة

ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو في الأقصر

منوعات

المزيد

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 9-10-2024 بالبورصات العالمية

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

تفسير صادم لرؤية الميت مريضا فى المنام

أين يقع البيت المعمور، وما هو البحر المسجور؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية