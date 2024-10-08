نقيب الصحفيين: تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة الصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر ومرور عام على طوفان الأقصى، بالنشيدين الوطنيين لجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين.

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، دعم النقابة الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من حرب إبادة منذ عام، وإحياء للنضال العربي ضد العدوّ الصهيونى في ظل صمت دائم وخذلان العالم، وإن الفعاليات التي أعدتها نقابة الصحفيين المصرية هي امتداد لموقف النقابة منذ بداية العدوان الصهيوني.

توثيق جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

وأضاف «البلشي»أن المجلس النقابة نظم أكثر من 30 فعالية في ظل صمت وتواطؤ عربي واضح، مؤكدًا أن في الذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر، وذكرى 7 أكتوبر، نحاول من خلال هذا اللقاء الموسع استشراف المشهد الراهن، بالإضافة إلى عقد عدة فعاليات ضمن اليوم التضامني لتوثيق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين والشعب الفلسطيني".

تنظم نقابة الصحفيين يومًا احتفاليًّا وتضامنيًّا اليوم الثلاثاء بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان.. عام على العدوان الصهيوني على غزة".

نقابة الصحفيين تحيي ذكرى نصر أكتوبر

ويشهد اليوم عدة فعاليات لإحياء الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، وذكرى مرور عام على "طوفان الأقصى"، والعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، وكذلك تكريمًا للصحافة الفلسطينية، التي كانت هدفًا لجرائم الإبادة خلال العام الماضي.

الذكرى الأولى لطوفان الأقصى

وبدأ اليوم في الثالثة عصرًا بمائدة مستديرة تحت عنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان.. دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل".

وشارك في الندوة مجموعة من كبار الكتّاب، والخبراء بينهم "عبد الله السناوي، حمدين صباحي، الدكتور محمد السعيد إدريس الخبير بمركز الأهرام للدراسات، والخبير الإستراتيجي.

وناقشت الندوة تطورات القضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر والمستقبل، وموقف الصراع العربي الإسرائيلي منذ أكتوبر 1973م، وحتى أكتوبر 2023م، وانعكاسات العدوان على غزة ولبنان على الأوضاع في المنطقة خلال الفترة القادمة، وموقف النظام العربي ومستقبل المقاومة في ظل التهديدات المتصاعدة بنشوب حرب إقليمية.

كما يشمل اليوم مؤتمرًا تضامنيًا مع الصحافة الفلسطينية، والشعبين الفلسطيني واللبناني بعد مرور عام على العدوان.

ويتحدث في المؤتمر خالد البلشي نقيب الصحفيين، ونقيب المهندسين والمهندس طارق النبراوي، وفايق جرادة ممثل لجنة الصحفيين الفلسطينيين في مصر.

ويشهد المؤتمر عرضًا لتقرير تفصيلي عن أوضاع الصحفيين الفلسطينيين بعد مرور عام على العدوان، وفيلم "من المسافة صفر" عن الانتهاكات في حق الصحافة الفلسطينية،



ويتحدث الفيلم عن المعاناة والمعوقات، التي يواجهها الصحفيون في فلسطين عامة، وغزة بشكل خاص، وذلك بدايةً من استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مرورًا بحرب غزة، انتهاءً برسالة من أطفال غزة تحمل الرسالة أصغر صحفية في قطاع غزة لمى الجاموسي.

والفيلم من كتابة وإعداد: أحمد محمود السيد، وإخراج ومونتاج: محمد أشرف شعبان.

ويختتم اليوم بتكريم ستة من الزملاء الصحفيين الفلسطينيين المصابين المتواجدين في مصر، يعقبه حفل فني وتضامني من أغاني النصر والمقاومة.