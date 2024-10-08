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معلومات الوزراء يكشف الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري (إنفوجراف)

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (9.7 مليارات دولار فائض كلي في ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي 2023-2024).

 

ميزان المدفوعات المصري يحقق فائضًا كليًّا

وأعلن البنك المركزي المصري تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًّا بقيمة 9.7 مليارات دولار، وذلك خلال العام المالي 2023-2024.

وأكد البنك المركزي المصري أن هذا الفائض يأتي على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس.

وسجَّل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات للداخل بلغت 29.9 مليار دولار.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎9.7 مليارات دولار فائضُ كلىّ في ميزان المدفوعات الم ي المصتري خلال العام المالي 2024-2023 血 N 농어.분장 黑舞過 46.4 (دولار) بالمليار (بالملياردولار) M 11 2024 2023 الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 0.6 مسجُل 21.9 مليار دولار. ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة %5 %5.5 مسجُّلة 14.4 مليار دولار. www.idsc.gov.eg 10o0OC.e:المصدر البنك المركزي المصري‎"‎‎

 

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