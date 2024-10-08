معلومات الوزراء يكشف الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (9.7 مليارات دولار فائض كلي في ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي 2023-2024).
ميزان المدفوعات المصري يحقق فائضًا كليًّا
وأعلن البنك المركزي المصري تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًّا بقيمة 9.7 مليارات دولار، وذلك خلال العام المالي 2023-2024.
وأكد البنك المركزي المصري أن هذا الفائض يأتي على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس.
وسجَّل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات للداخل بلغت 29.9 مليار دولار.
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