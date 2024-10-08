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ثقافة وفنون

الخميس المقبل، نهى عابدين وإبراهيم الكرداني في "معكم منى الشاذلي"

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم الكرداني، فيتو

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجمة نهى عابدين والإعلامي إبراهيم الكرداني، في حوار مليء بالذكريات والأسرار الخاصة بحياتهما الشخصية والمهنية، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، تُعرض مساء الخميس المقبل على قناة ON.

تكشف نهى عابدين، التي تتميز بخلفيتها المتنوعة، حيث والدها من سوهاج ووالدتها من رشيد، عن تفاصيل حياتها منذ الطفولة، مرورًا بحبها للعلوم الإنسانية، وتجربتها مع معهد الفنون المسرحية الذي التحقت به بعد رفضها في البداية.

كما تتحدث نهى عابدين عن كواليس أعمالها الأخيرة، وأدوارها ومشاركتها مع الدكتور يحيى الفخراني في مسلسلي ونوس ونجيب زاهي زركش.

 

إبراهيم الكرداني

 

أما الإعلامي إبراهيم الكرداني، فسيشارك الجمهور بقصصه مع الفنانة الراحلة صباح، حيث كان له دور كبير في تنظيم حفلة خاصة جمعت أبرز نجوم مصر تكريمًا لها. 

كما سيتحدث عن دوره كمستشار إعلامي لمنظمة الصحة العالمية، وكيف ساهمت السوشيال ميديا في إخراجه من فترة حزن عميق عاشها، كما يتحدث عن فيديوهاته التعليمية في اللغة الإنجليزية التي ينشرها بشكل دوري على السوشيال ميديا.

 

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نهى عابدين إبراهيم الكرداني منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى قناة سي بي سي

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