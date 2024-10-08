الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

الذهب، استقرت أسعار الذهب، بختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024 بالأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4091 جنيها للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 12

 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3580 جنيها للبيع.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 18

 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3068 جنيها للبيع.

 

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

اقرأ التالي: ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام التعاملات

 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2390 جنيها للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2098 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1540 جنيها للبيع.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

 

اسعار الذهب في مصر الذهب عيار 21 الذهب عيار 14 الذهب عيار 18 الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 اليوم الذهب الذهب في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب

مواد متعلقة

إلى أين يتجه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية؟، الأونصة وصلت لهذا السعر

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

ثروة ووقود للحروب.. ملوك الألماس فى العالم (فيديوجراف)

سعر اليورو اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 في البنوك المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية: كارثة تهدد ولاية فلوريدا والسبب إعصار ميلتون

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

نجيب ساويرس معلقا على ظاهرة الأثرياء الجدد: كنت بغسل الأطباق في ألمانيا

هل تفكر في شراء حصة بمنجم السكري؟ الرد مفاجأة من نجيب ساويرس

نجل ليلى طاهر: والدتي لها أثر بالغ في تنمية تذوقي الفني وتوجهاتي الأدبية

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر وموريتانيا

منوعات

المزيد

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا يحرص اليهود على الحياة أكثر من المشركين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية