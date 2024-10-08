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رياضة

بمشاركة 4 فرق، السعودية تعلن استضافة بطولة السوبر الإيطالي

السوبر الإيطالي
السوبر الإيطالي

تستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير 2025.

 يأتي ذلك بمشاركة أربعة أندية هي: إنتر ميلان، وإيه سي ميلان، ويوفنتوس، وأتالانتا.

وأسدل الستار على منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي، حيث فاز فيورنتينا على ميلان بهدفين لهدف.

كما شهدت الجولة السابعة من الدوري الإيطالي تعادل يوفنتوس مع كالياري بهدف لمثله، في حين أن نابولي انتصر على كومو بثلاثة أهداف مقابل هدف.
بينما حقق إنتر ميلان فوزًا على تورينو بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة نفسها، وفاز أتالانتا على جنوى بنتيجة 5-1.

 

ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة السابعة

1 نابولي، 16 نقطة.

2 إنتر ميلان، 14 نقطة.

3 يوفنتوس، 13 نقطة.

4 لاتسيو، 13 نقطة.

5 أودينيزي، 13 نقطة.

6 ميلان، 11 نقطة.

7 تورينو، 11 نقطة.

8 أتالانتا، 10 نقاط.

9 روما، 10 نقاط.

10 إمبولي، 10 نقاط.

11 فيورنتينا، 10 نقاط.

12 هيلاس فيرونا، 9 نقاط.

13 بولونيا، 8 نقاط.

14 كومو، 8 نقاط.

15 بارما، 6 نقاط.

16 كالياري، 6 نقاط.

17 ليتشي، 5 نقاط.

18 جنوى، 5 نقاط.

19 مونزا، 4 نقاط.

20 فينيزيا، 4 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 

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الجولة السابعة من الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي بطولة الدوري الايطالي كأس السوبر الإيطالي ويوفنتوس

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