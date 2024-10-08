السناوي: اتفاقية كامب ديفيد هدفها تهميش الدور المصري في المنطقة (صور)

قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي: إن العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني علاقة معقدة، تمتد جذورها إلى عمق التاريخ والأمن القومي المصري، ولا تقتصر فقط على التضامن.

الذكرى الأولى لطوفان الأقصى

وأوضح "السناوي"، خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها نقابة الصحفيين بعنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان: دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل"، إن انفتاح مصر على قضايا المنطقة يعزز النهضة الداخلية، في حين أن الانعزال عنها يضر بالتطور الوطني.

تهميش دور مصر في المنطقة

وأشار «السناوي» إلى أن اتفاقية كامب ديفيد كانت تهدف لتهميش الدور المصري في المنطقة، قائلا:" البعض يتصور أن أحداث 7 أكتوبر كانت موجهة ضد مصر، وهو تصور غير منطقي.

عُقدت المائدة المستديرة بمشاركة عدد من الكتّاب والخبراء وهم عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي حمدين صباحي، الدكتور رفعت سيد أحمد، الدكتور محمد السعيد إدريس من مركز الأهرام للدراسات، والباحث السياسي أحمد كامل البحيري، بالإضافة إلى عصام يونس، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما أدار النقاش الإعلامي حسين عبد الغني.

تطورات القضية الفلسطينية

تناولت الندوة تطورات القضية الفلسطينية منذ حرب أكتوبر 1973 وحتى العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة ولبنان، مع مناقشة تأثير ذلك على المنطقة ومستقبل المقاومة في ظل تهديدات نشوب حرب إقليمية.

اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني

وتأتي الفعالية ضمن اليوم التضامني الذي نظمته النقابة تحت شعار "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان"، بمناسبة مرور 51 عامًا على نصر أكتوبر، وذكرى عام على "طوفان الأقصى".

ويتضمن اليوم العديد من الفعاليات، بما فيها تكريم الصحافة الفلسطينية التي كانت هدفًا للاعتداءات، إلى جانب مؤتمر تضامني مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.