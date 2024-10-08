قرار جديد من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع استراتيجية

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 171 لسنة 2024، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024، والتي تعد منتجات استراتيجية وهي 7 سلع: الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض.

وتضمن قرار وزير التموين في المادة الأولى، التعريف لنحو 7 سلع كالتالي:

زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.

الفول: الفول الحصي المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب - ما عدا اللبن البودرة - المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق – ما عدا دقيق السيمولينا – المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

الجبن الأبيض: الجبن الابيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

ولا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات او السلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على 15 كيلو جرام أو لتر.

وتضمنت المادة الثانية من القرار: يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعنية والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور.