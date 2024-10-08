نقيب الصحفيين: نظمنا أكثر من ٣٠ فعالية منذ طوفان الأقصى ونعمل على توثيق جرائم الاحتلال (صور)

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، دعم النقابة الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من حرب إبادة منذ عام، وإحياء للنضال العربي ضد العدوّ الصهيونى في ظل صمت دائم وخذلان العالم، وإن الفعاليات التي أعدتها نقابة الصحفيين المصرية هي امتداد لموقف النقابة منذ بداية العدوان الصهيوني.

توثيق جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

وأضاف البلشي خلال كلمته في المائدة المستديرة التي عُقدت اليوم الثلاثاء بنقابة الصحفيين، في الذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر، وذكرى 7 أكتوبر، أن المجلس النقابة نظم أكثر من 30 فعالية في ظل صمت وتواطؤ عربي واضح، مؤكدًا أن في الذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر، وذكرى 7 أكتوبر، نحاول من خلال هذا اللقاء الموسع استشراف المشهد الراهن، بالإضافة إلى عقد عدة فعاليات ضمن اليوم التضامني لتوثيق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين والشعب الفلسطيني".

الذكرى الأولى لطوفان الأقصى

عُقدت المائدة المستديرة تحت عنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان: دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل"، بمشاركة عدد من الكتّاب والخبراء وهم عبد الله السناوي، حمدين صباحي، الدكتور رفعت سيد أحمد، الدكتور محمد السعيد إدريس من مركز الأهرام للدراسات، والباحث السياسي أحمد كامل البحيري، بالإضافة إلى عصام يونس، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويدير النقاش الإعلامي حسين عبد الغني.

تطورات القضية الفلسطينية

تتناول الندوة تطورات القضية الفلسطينية منذ حرب أكتوبر 1973 وحتى العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة ولبنان، مع مناقشة تأثير ذلك على المنطقة ومستقبل المقاومة في ظل تهديدات نشوب حرب إقليمية.

وتأتي الفعالية ضمن اليوم التضامني الذي نظمته النقابة تحت شعار "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان"، بمناسبة مرور 51 عامًا على نصر أكتوبر، وذكرى عام على "طوفان الأقصى".

ويتخلل اليوم العديد من الفعاليات، بما فيها تكريم الصحافة الفلسطينية التي كانت هدفًا للاعتداءات، إلى جانب مؤتمر تضامني مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.