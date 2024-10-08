الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استاد القاهرة يتزين لاستضافة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة (صور)

استاد القاهرة، فيتو
استاد القاهرة، فيتو

الريشة الطائرة، انتهى مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، من وضع اللمسات الأخيرة على الصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي، التى تستضيف فعاليات النسخة التاسعة من بطولة مصر الدولية.

وأصبحت أرضية صالة رقم 2 بمجمع الصالات جاهزة لاستضافة منافسات البطولة وتدريبات اللاعبين المشاركين فيها.

ومن المقرر، أن يقام الإجتماع الفني للبطولة مساء اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

الدول المشاركة في بطولة مصر الدولية

وتقام البطولة خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وكان الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري قد أعلن عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

وأضاف أن البطولة ستشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الريشة الطائرة بطولة مصر الدولية اتحاد الريشة الطائرة علي حسب الله منتخب مصر

مواد متعلقة

أولمبياد باريس 2024، الدنماركي فيكتور أكسيلسين يحصد ذهبية الريشة الطائرة

أولمبياد باريس 2024، ثنائي تايوان يحرز ذهبية الريشة الطائرة

أولمبياد باريس، الصين تحصد ذهبية وفضية الريشة الطائرة

أولمبياد باريس، الصين تحقق ذهبية زوجي الريشة الطائرة

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

سيراميكا يعلن رسميا ضم ثلاثي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي (صور)

إسرائيل تزعم اغتيال هاشم صفي الدين

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

زيادة 3 جنيهات، ننشر أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-10-2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

السلام خيار استراتيجي.. رسائل السيسي خلال مراسم تفتيش الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

إبراهيم نجم: دار الإفتاء قصة نجاح يكتب فيها كل مفتٍ فصله

المزيد
الجريدة الرسمية