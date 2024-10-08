استاد القاهرة يتزين لاستضافة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة (صور)

الريشة الطائرة، انتهى مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، من وضع اللمسات الأخيرة على الصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي، التى تستضيف فعاليات النسخة التاسعة من بطولة مصر الدولية.

وأصبحت أرضية صالة رقم 2 بمجمع الصالات جاهزة لاستضافة منافسات البطولة وتدريبات اللاعبين المشاركين فيها.

ومن المقرر، أن يقام الإجتماع الفني للبطولة مساء اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

الدول المشاركة في بطولة مصر الدولية

وتقام البطولة خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وكان الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري قد أعلن عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

وأضاف أن البطولة ستشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.