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الزراعة: لا أزمة في تقاوي القمح وإنفراجة بالأسمدة بعد عودة المصانع للإنتاج

الاسمدة الزراعية
الاسمدة الزراعية
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أكد الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أن تقاوى القمح المعتمدة متوفرة وتكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تم الانتهاء من توزيع تقاوى القمح مبكرا وتوفيرها بسعر 750 جنيها للشيكارة.

 وأكد أيضا أن الحكومة وضعت سعرا استرشاديا للقمح 2200 للأردب وهو أعلى من السعر العالمى، مشيرا إلى أنه قرار تسعير القمح يأتي قبل وقت كبير من الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعته وأيضا إيمانا من الدولة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام، وكذلك دعم الفلاح المصري بتحقيق أسعار مجزية للمحاصيل وضمان تسويقها في إطار تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.


رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أضاف أن تقاوى القمح المعتمدة متوفرة في جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذا، بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي.


كما أكد أنه تم توزيع تقاوي القمح طبقا للسياسة الصنفية مشيرا إلى أن موسم الزراعة سوف يبدأ خلال هذا الشهر في وجه بحري والشهر القادم في وجه قبلي.


وأشار "عصام" إلى الجهود التي بذلها علاء فاروق وزير الزراعة لحل أزمة الاسمدة والتي نتجت عن التوقف الجزئي لبعض المصانع خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، مشيرا إلى الأزمة تشهد إنفراجا كبيرا مع التأكيد على الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن أسعار الأسمدة كما هي دون أي زيادة.

 

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الدكتور أحمد عضام قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة بوزارة الزراعة تقاوى القمح المعتمدة علاء فاروق وزير الزراعة توزيع تقاوى القمح الأسمدة

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