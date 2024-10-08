الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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اقتصاد

المركزي ينفي إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه في 8 أكتوبر

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

 نفى البنك المركزي المصري إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024 في أي يوم سبق هذا التاريخ، مشيرًا إلى أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية غير حقيقية، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في 2023.

البنك المركزي ينفي إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه 

ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزي للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها، بما قد يؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي.

 

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